النوّاب يرفض أي محاولة لإعادة فتح ملف قضية لوكربي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقد خلص المجلس في جلسة الثلاثاء إلى إقرار القانون الموحد للمرتبات، وإقرار قانون إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة.

كما تم خلال الجلسة، التصديق على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الصادرة عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” عام 2003.

وتم خلال الجلسة أيضاً، إصدار قرار باسم مجلس النواب ينص على رفض مجلس النواب بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

كما ينص القرار على التأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها، ويطلب من الدول التي كانت طرفاً التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقاً للقانون الدولي ويضطر الدولة الليبية لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.

كما أصدر المجلس قرارا بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل حكومة الوحدة الوطنية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة كونكوفليس، وهذا الأمر مخالف ويعتبر إهدار للمال العام، كما أنه هناك حكم صادر عن محكمة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن الحكومة قامت بالتحايل على أحكام القضاء.