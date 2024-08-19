النوّاب ينفي إلغاء الاتفاق السياسي ويُؤكد استمرار توحيد المركزي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

وبحسب ما نقل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أكد المجلس في جلسته اليوم على أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.

كما تم التأكيد خلال جلسة اليوم على أن مجلس النواب لم يُلغ الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية، وأكد المجلس على استمرار توحيد مصرف ليبيا المركزي مُمثلاً في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي والتأكيد على استكمال بقية أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وناقش المجلس في جلسته اليوم التقلبات الجوية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الجنوبية وبعد مداولة ومناقشة البند قرر المجلس تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار ليبي لمجابهة آثار التقلبات الجوية التي مرت بها مدن الجنوب ومخاطبة الحكومة الليبية بالخصوص.