النوّاب يُؤجل مناقشة العملية الانتخابية إلى الأسبوع القادم

علق رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، جلسة اليوم الثلاثاء، إلى الأسبوع القادم.

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، وبحضور 110 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق، فقد تم خلال جلسة اليوم، مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

كما تم مناقشة ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم ، وأحيل الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وناقشت الجلسة أيضاً، ملف المناصب السيادية، بالإضافة إلى طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.