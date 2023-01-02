النوّاب يُشكل لجنة لمتابعة قضية «أبوعجيلة مسعود»

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، بأن الجلسة ناقشت مستجدات واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد مناقشة هذا البند باستفاضة، أصدر مجلس النواب قرارات تمثلت في:

اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة الواقعة

مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن أبو عجيلة المريمي ومتابعة القضية

مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم

إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب حول قضية المواطن أبو عجيلة المريمي بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة

وبذلك علق مجلس النواب جلسته إلى غدٍ الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس عدداً من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال.