النوّاب يُصوت بالإجماع على تكليف «أبورزيزة» رئيساً للمحكمة العليا

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.



وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أحاط رئيس مجلس النواب في مُستهل الجلسة، المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر.

وناقش المجلس عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.

وخلص المجلس في جلسته اليوم إلى التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا.

كما خلصت الجلسة إلى إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

وتم الاتفاق على اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وأحال المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.

هذا وتم تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

وألزم مجلس النوّاب، رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

وأُعلن خلال جلسة مجلس النواب، أن رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات.