النوّاب يُعلن رفضه لإعلان مصر بترسيم الحدود البحرية

أعربت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن استغرابهما لإعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد دون أي مشاورات سابقة بما يمثل انتهاكا للسيادة الليبية في المتوسط.

وأعلنتا اللجنتان في بيان مشترك، رفضهما لهذا الإعلان، وطالبتا الدولة المصرية بالتراجع الفوري عنه.

وأشار البيان إلى أن ما حصل تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيما غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدّ صريح على الحدود البحرية لليبيا.

وأضاف البيان أن الترسيم يُسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وشددت اللجنتين بأن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.