انتخابات ليبيا

النوّاب يُعلَّق جلسته ليوم الاثنين لمناقشة إجابات الحكومة

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 - 22:28 | آخر تحديث: 8 سبتمبر 2021 - 22:31 نُشر: الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 - 22:28
ليبيا
النوّاب يُعلَّق جلسته ليوم الاثنين لمناقشة إجابات الحكومة
مجلس النواب
استمرت الجلسة لساعات طويلة

عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خُصِصت لاستجواب الحكومة المعلن عنه سلفاً حيث حضر اليوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأضاف بليحق أن أعضاء مجلس النواب استمعوا لردود الحكومة والإجابات حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة.

وبعد استمرار الجلسة لساعات طويلة استمرت لمساء هذا اليوم، عُلِّقت الجلسة ليوم الاثنين القادم، لمناقشة وتدارس مجلس النواب لما ورد في هذه الإجابات والردود من قِبل الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بهذه الردود والإجابات.

آخر تحديث: 8 سبتمبر 2021 - 22:31
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