النوّاب يُقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، استكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة بنود مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024م المقدم من الحكومة الليبية المُكلفة بحضور أعضاء لجنة إعداد الميزانية بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة.

وبعد المناقشة والمداولة، أقر المجلس قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024م بالإجماع مع الأخذ بتعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب وتشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخال تلك التعديلات والملاحظات بمشروع الميزانية قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة والنشر، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها والتعديلات المطلوبة في أجل أقصاه أسبوع لإدراجها والتوقيع على قانون الميزانية ، وبذلك علقت الجلسة.