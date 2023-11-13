النوّاب يُقر مشروع قانون تجريم التعامل مع إسرائيل

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

واستعرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مقترح مقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم إقرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لإنشاء هذه الهيئة بالاستعانة بكل الخبرات في هذا الصدد، والفكرة من إنشائها التعامل مع أي كوراث وأزمات قد تحصل في البلاد بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وناقشت جلسة اليوم كذلك الاعتصام الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة الجامعية نتيجة إضراب أعضاء هيئة التدريس.

وبعد مناقشة هذا الأمر والمسببات التي أدت إلى هذا الاعتصام، قرر المجلس تكليف لجنة التعليم بمجلس النواب بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وبحث الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة وفض الاعتصام وعودة الدراسة في أسرع وقت ممكن وتقديم هذه الحلول والمقترحات لمجلس النواب.

وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وبعد مناقشة المواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957م صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار هذا القانون.

كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة ومجابهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة، وبذلك علقت الجلسة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.