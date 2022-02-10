النوّاب يُكلف «باشاغا» برئاسة الحكومة الجديدة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الخميس، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.»

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد تم خلال جلسة اليوم تلاوة التعديل الدستوري الثاني عشر بعد إقراره من قِبل لجنة خارطة الطريق المُكلفة من مجلس النواب وكذلك لجنة المجلس الأعلى للدولة المختصة بهذا الصدد والتوافق على هذا التعديل.

وتم التصويت على إقرار التعديل الدستوري بـ126 صوتاً من أصل النواب الحاضرين في جلسة اليوم الذين تجاوز عددهم 147 نائباً.

وبعد ذلك وبعد نيل فتحي باشاغا للتزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وتعذر حصول المرشح خالد البيباص على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة، صوّت مجلس النواب على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيساً للحكومة بإجماع الحاضرين داخل قبة البرلمان، وبذلك عُلِقت الجلسة.