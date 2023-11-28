النوّاب يُناقش الأوضاع السياسية وإعادة إعمار المناطق المتضررة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية، الاثنين، بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس، فقد استهلت جلسة اليوم بمراسم تكريم للطفل الليبي عبدالرحمن أسامة الشاعري المتحصل على الترتيب الأول في مسابقة الكويت الدولية لحفظ وتلاوة القران الكريم.

وبعد ذلك استهلت الجلسة المخصصة للاستماع للحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب حول ما تم اتخاذه من إجراءات لمجابهة ومعالجة آثار الفيضانات والسيول التي حلت بعدد من المناطق المتضررة، حيث أكد رئيس مجلس النواب على أن الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي الحكومة الشرعية وفقا لنيلها الثقة من مجلس النواب والقوانين والتشريعات النافذة.

وعقب ذلك استمع مجلس النواب في جلسته إلى كلمة لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد حول كل الإجراءات التي اتخذت من الحكومة الليبية في المناطق والمدن المتضررة نتيجة الفيضانات والسيول في كافة الجوانب والمجهودات التي تبذلها الحكومة الليبية في هذا الصدد.