النوّاب يُوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس من الشعب

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قِبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.

وبعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم.