النيابة العامة: إدانة ثلاثة متهمين بالقتل العمد والحكم عليهم بالإعدام

أصدرت محكمة جنايات بنغازي حكمًا بالإعدام قصاصًا بحق ثلاثة متهمين أُدينوا بارتكاب جريمة قتل عمد راح ضحيتها المواطن حسين محمد حسين.

وكانت النيابة العامة قد اختصمت المتهمين بعد أن أسندت إليهم تهمة القتل العمد، حيث أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب الجريمة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد نظر القضية في جلسات علنية، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، وأصدرت حكمها بالإعدام قصاصًا وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.

هذا وتُعد محكمة جنايات بنغازي إحدى المحاكم الابتدائية المختصة بالنظر في القضايا الجنائية الكبرى الواقعة ضمن نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي.

وتضطلع المحكمة بدور محوري في الفصل في الجرائم الجسيمة، وعلى رأسها جرائم القتل، والجرائم المنظمة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة.

وتتمتع أحكامها بدرجة من الدقة والتدقيق الإجرائي، حيث تُصدر بعد جلسات محاكمة علنية تتيح للمتهمين ممارسة حق الدفاع، وتستند إلى ما تقدمه النيابة العامة من أدلة ومستندات تدعم الاتهام.