السجن المؤبد لعناصر جماعة مسلحة تورطت بـ«تعذيب مواطنين»

أعلنت النيابة العامة الليبية صدور حكم بالسجن المؤبد على عنصرَيْن، بعد ثبوت تورطهما في احتجاز وتعذيب أشخاص داخل مواقع كانت تديرها جماعة مسلحة مارست أنشطة عسكرية وأمنية خارج إطار القانون بمدينة بني وليد.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت تعرض عدد من المحتجزين لانتهاكات جسيمة، شملت تقييد الحرية وتعريضهم لصنوف متعددة من التعذيب، فيما انتهت إحدى الوقائع بوفاة المواطن علي خليفة أحمد عام 2016 داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة للجماعة المسلحة.

وأضافت النيابة أن عمليات الاستقصاء والتحقيق أسفرت عن تحديد المسؤولية الجنائية لـ14 شخصًا، بينما نجحت أجهزة الضبط القضائي في القبض على متهمَيْن تم إحالتهما إلى المحاكمة أمام دائرة جنايات بني وليد.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمَيْن ومعاقبتهما بالسجن المؤبد على خلفية حجز حرية المجني عليهم والتسبب في وفاة علي خليفة أحمد، إضافةً إلى الحكم عليهما بالسجن ست سنوات أخرى في قضايا تتعلق بممارسة مهام عسكرية وأمنية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة الليبية لملاحقة التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة والانتهاكات المرتبطة بمقار الاحتجاز غير القانونية، في إطار تعزيز سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين.