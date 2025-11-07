النيابة العامة بإسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين البارزين، على خلفية اتهامهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال بيان النيابة العامة إن المذكرة تشمل 37 مشتبهاً بهم، بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في إطار تحقيقات حول الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مئات القتلى، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.