النيابة العامة تأمبر بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية بصرمان

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية صرمان، احتياطياً على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار إحدى موظفات الفرع ومن أسهم معها في وقائع اختلاس أموال بالمصرف.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد تصدَّت النيابة العامة لواقعات فساد شابت نشاط مسؤولي فرع مصرف الجمهورية – صرمان، حيت تولت في وقت سابق، بحث واقعة اختلاس 306,738 د.ل وكانت محصِّلة البحث منسجمة مع نتائج فحص ديوان المحاسبة لأداء فرع المصرف.

وأشار المكتب إلى إثبات الدليل على اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف نحو اختلاس المبلغ المالي، وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.

ولفت مكتب النائب العام إلى أنه وفي مسار البحث ذاته؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع عن الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام بتعمُّده التخلِّي عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرَّمة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها.

هذا وقد أمرت النيابة بحبس مدير الفرع احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن أسهم معها.