النيابة العامة تأمر بحبس «أسامة نجيم»

إلحاقًا بإجراءات التحقيق المتعلقة بالواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري انجيم، أفاد مكتب النائب العام أنه تم استيفاء معلومات ذات صلة بانتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية.

وبحسب بيان المكتب، تم التأكد من تعرض عشرة نزلاء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، مما أدى إلى وفاة أحدهم نتيجة التعذيب.

وبناءً على استجواب المتهم وتوافر الأدلة الكافية، أمر وكيل النائب العام بحبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي على ذمة التحقيقات، مع إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

هذا ويواصل مكتب النائب العام التحقيقات لضمان محاسبة كافة المسؤولين عن هذا الانتهاك وحماية حقوق المواطنين في كافة المؤسسات القضائية.