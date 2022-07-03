النيابة العامة تأمر بحبس السفير الليبي في إيطاليا

أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لسفير ليبيا في إيطاليا “الموقوف عن العمل” بتهمة تحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته.

وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الأحد، بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في مشافي إيطاليا تجاه بعض أعضاء البعثة الليبية المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي في إيطاليا.

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث ظروف وملابسات التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة.

وأشار المكتب إلى أن إجراءات التحقيق أظهرت أن هناك سلوكاً مؤثـماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل “السفير”؛ وبعض معاونيه؛ ترتَّب عنه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم؛ وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت اليوم الأحد، إجراء استجواب رئيس البعثة؛ وواجهته بالأدلة القائمة قبله فيما يتصل بجريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره.

وتناول الاستجواب أيضا، واقعات التصرّف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما؛ وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.