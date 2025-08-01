النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بقتل المواطن «ناصر سالم العمامي» والتمثيل بجثته

أعلن مكتب النائب العام عن صدور أمر بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق في جريمة قتل المواطن ناصر سالم العمامي، حيث تلقّت مديرية أمن أجدابيا بلاغاً حول الواقعة التي تضمنت قتل المجني عليه، التمثيل بجثته، وإحراقها.

وأظهرت التحقيقات الأولية تحديد هوية ثلاثة مشتبهين، تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات تعقبهم، حتى تمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض عليهم.

وبعد سماع أقوالهم استدلالياً، أحيلوا إلى النيابة العامة، حيث تمت مواجهتهم بالدلائل التي كشفت عن نيتهم المسبقة لقتل المجني عليه، من خلال شلّ حركته، وربطه، وشد رباط حول عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبناء على ذلك، قررت النيابة حبسهم احتياطياً إلى حين استكمال التحقيقات.