النيابة العامة تأمر بحبس «المندوب السابق في بعثة ليبيا»

أصدر مكتب النائب العام اليوم قرارًا بحبس المندوب السابق في بعثة دولة ليبيا لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة، على ذمة التحقيق، بعد أن نُسبت إليه واقعة تصرف غير عادل في مبلغ 861,156 دولارًا من الأموال المخصصة للمشاريع التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وبحسب التحقيقات، لم يقدم المندوب وثائق تدعم عدالة تصرفه في المبلغ المذكور، كما عجز عن تقديم أي مبرر قانوني لسحب المبلغ دون علم الرقيب المالي في البعثة، بعد إيداعه في حساب مصرفي غير خاضع للرقابة المالية المعتمدة.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المندوب احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.