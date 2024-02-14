النيابة العامة تأمر بحبس شخصين ضالعين بقتل المدون الطيب الشريري

أمرت النيابة العامة، بحبس فردَيْن من قوة العمليات المشتركة، بتهمة الضلوع بقتل المدون الليبي الطيب الشريري في مدينة مصراتة عام 2022.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب_العام أن النيابة “قامت سابقًا بالتحقيق في حادثة قتل المواطن الطيب_الشريري، من خلال جمع الأدلة التي رآها المحقق في موقع الحادث، وتحليل التسجيلات المرئية التي سجلت الحادثة من البداية وحتى لحظة سقوط المجني عليه جراء الإصابة بعيار ناري أودى بحياته”.

ووفقا للبيان فإن النيابة فحصت جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعي واستجوبت شهود الواقع، ما أدى إلى تحديد المشتبه بهما وهما من أعضاء قوة العمليات المشتركة.

وأشارت النيابة العامة إلى فعالية التعاون بين الجهات المختلفة في القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل مساء الثلاثاء، حيث جرى التحقيق معهما حول التهم الموجهة إليهما، وصدر قرار بوضعهما تحت الحبس الاحتياطي.