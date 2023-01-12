النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية هراوة

أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية هراوة، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية تهم فساد واختلاس.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الخميس، فقد نهضت سلطة التحقيق، بمسؤولية التصدي لجرائم الفساد التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية؛ فكان من التدابير المتخذة؛ بحث واقعة اختلاس المعدات الطبية المخصصة لغرض مجابهة جائحة فيروس كوفيد-19.

وأبَان البحث، سوء سلوك عميد البلدية؛ بتعمُّده اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته؛ وخروجه عن مقتضيات المصلحة العامة؛ بإحجامه عن تجهيز مركز العزل، رغم تسلُّمه معدات العمل، التي من شأنها تجويد الخدمة الطبية.

وبفراغ المحقق من بحث الواقعة والدلائل؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.