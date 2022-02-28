النيابة العامة تأمر بحبس قيادات وزارة الإسكان والتعمير إبّان ولاية حكومة الوفاق

أمرت النيابة العامة بحبس وكيل وزارة الإسكان بحكومة الوفاق السابقة ومديري إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة آنذاك احتياطيا بتهمة ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة

وذكر مكتب النائب العام أنّه بالتحقيق في واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره وافد فلسطيني بعد بلاغ تقد به مدير عام شركة الخدمات العامة الجبل الأخضر.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ إجراءات التحقيق كشفت تورط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في تمكين المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية؛ وتحصلوا نظير ذلك على جزء من المبلغ عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به