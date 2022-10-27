النيابة العامة تأمر بحبس متهمة في الاعتداء على مديرة مدرسة

أمرت النيابة العامة، بالحبس الاحتياطي لمتهمة في الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا» بمنطقة قصر بنغشير على ذمة التحقيق.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد أمرت النيابة العامة بحبس متهمة أتت سلوكاً أساء إلى كرامة أحد المعلمين ومَكَانَته أثناء تأدية وظيفته.

وأشار المكتب إلى أن النائب العام المستشار الصديق الصدور، طالع ما ذاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ما أصاب مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير؛ وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم؛ فوجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ لما تشكِّله من نكران لفضل المعلم ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق؛ فتولَّى وكيل النيابة، بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الاخصائية الاجتماعية، وإهانتهما.

وبعد اتهام المستجوَبة أمر المحقق بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء أمس الأربعاء، عن ضبط مواطنتين اعتديتا على مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير.

وأفادت الوزارة في بلاغ، أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م، حصلت واقعة اعتداء على ‏مديرة مدرسة درع ليبيا الكائنة بمنطقة قصر بن غشير ‏داخل حرم المدرسة.‏

وفور ورود البلاغ لمركز شرطة قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي ‏الأربع، توجه أعضاء المركز للمدرسة وتم التعرف على من قام ‏بالاعتداء وهما المدعوة “خ،م،ع” والمدعوة “خ،ع،ح”، وعلى إثر ذلك ‏تم ضبطهن، والتحقيق معهن حول ارتكابهن لهذه الواقعة.‏

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهن، وتم إحالتهن إلى النيابة ‏العامة، وسجلت لهم ‏القضية رقم 444/2022 الإيذاء البسيط.