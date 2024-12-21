حبس متهمين بتزوير وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة

أعلن مكتب النائب العام حبس عناصر تشكيل عصابي متهمين في تزوير وثائق رسمية؛ وتقليد أختام الدولة.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات استدلال مأمورو جهاز الأمن الداخلي، حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية؛ وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية؛ فاستدل المحقق على انتفاء مشروعية حيازة الأختام؛ واتجاه إرادة الجناة إلى تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشروع.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب 3 متهمين، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر تحريز الأختام المقلدة، وإحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها.