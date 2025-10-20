النيابة العامة تأمر بحبس قاتل فتاة داخل منزلها

أعلن مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بنيابة المدينة الجزئية في طرابلس نظر نتائج استدلالات مأمور جهاز البحث الجنائي بشأن واقعة مقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة غوط الشعال.

وأوضح المكتب أن المحقق واجه المتهم بأدلة الإثبات القائمة ضده، ما أسفر عن اعترافه بارتكاب الجريمة، ليصدر بعد ذلك أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة من القضايا التي باشرتها النيابة العامة في طرابلس خلال الفترة الأخيرة في إطار تكثيف جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاعتداءات داخل المناطق السكنية، إذ تعمل النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز سرعة التحقيقات وضمان إحالة المتورطين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.