القبض على متهمين باختلاس «مليون و92 ألف دينار» بالمصرف التجاري

أمرت النيابة العامة بحبس مديريْن سابقين لوكالة المصرف التجاري الوطني في الجامعة – سبها، إلى جانب مسؤولَي الحسابات الجارية والمحاسبة في الوكالة، على ذمة التحقيق.

وتتبعت نيابة مكافحة الفساد في سبها واقعة استيلاء على مبلغ مليون واثنين وتسعين ألف دينار من أموال المصرف.

وأوضح التحقيق أن العملية المصرفية غير المشروعة تمثلت في استخدام رقم صك مصرفي كان مخصصًا للوفاء بخمسمائة دينار، لإجراء تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب أحد المساهمين وسحبه نقدًا.

وعليه، قررت النيابة حبس الأربعة المتهمين، ووجّهت ضبط مدير الحساب وإحضاره لإكمال التحقيقات.