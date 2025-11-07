بسبب إهمال مالي وإداري.. حبس مسؤولين بـ«الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار»

أعلنت النيابة العامة أنها باشرت تتبّع مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بعملية شراء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة لعقار في مدينة طرابلس، تبيّن لاحقاً أنه صار إلى الهدم الكلي نتيجة وقوع جزء منه في مسار الطريق الدائري الثالث.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات في الوثائق ذات الصلة كشفت عن إهمال مسؤولي الشركة في مراعاة المخطط العمراني ذي العلاقة بموقع العقار عند شرائه، مما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة.

كما بيّنت التحقيقات أن المسؤولين أحجموا عن تحصيل مبلغ قدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار، تمثل قيمة إيجار المبنى موضوع التحقيق، وهو ما شكّل إخلالاً بالواجبات الوظيفية وأضرّ بالمصلحة المالية للشركة.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر المحقق بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، ومسؤولين في إدارة مشروعات الشركة، على ذمة القضية إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.