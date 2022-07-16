النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار المتهم بزراعة «الحشيش» في سبها

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم بزراعة نبتة “الحشيش” في إحدى المزارع جنوبي سبها بعد إثبات الواقعة.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم السبت، فإن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية، في مواجهة مرتكب جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها؛ وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وطَالَع رئيس نيابة سبها الابتدائية؛ في وقت سابق؛ محضر جمع الاستدلال؛ الذي تضمن إثبات بلاغ السيد آمر الوحدة العسكرية العاشرة؛ عن واقعة زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الكائنة جنوبي مدينة سبها؛ تحت باعث الإنتاج والإتجار؛ فانتقل عقب تقديره لجدية تحريات قسم البحث الجنائي – سبها؛ وكفايتها؛ إلى حيث محل الواقعة؛ وأَثبت حالة الأشياء؛ وصور في مدونة محضر التحقيق مناظرته لنبات شجيري في طور النمو تمت زرعته على نطاق واسع، تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا).

وبفراغ المحقق من الإجراء؛ اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها؛ توجيه الجهات الضبطية، بضبط وإحضار الفاعل؛ ومشاركة مركز البحوث والخبرة القضائية في الإجراءات؛ ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة؛ تمهيداً لإجراء قطع الزراعة المحظورة؛ وجمع أوراقها؛ وجذورها؛ وتحريزها؛ والتحفظ عليها؛ حتى البت في الدعوى الجنائية؛ كما قرر التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.