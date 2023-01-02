النيابة العامة تبدأ العمل ببرنامج التحول الرقمي

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، أن هيئة النيابة العامة في ليبيا باشرت في إجراءات العمل ببرنامج التحول الرقمي اعتبارا من بداية العام الجاري 2023م.

وأوضح المكتب أن الهدف هو تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية وجعلها في متناول الجميع، وترسيخ مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة، وتحسين فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها، وتيسيرها لضمان ممارسة الحق في العدالة وفي النفاذ إليها بسرعة وكفاءة من خلال ترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي.

كما يهدف مشروع التحول الرقمي إلى إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان؛ ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، وقياس الأثر المترتب على تنفيذه وتطبيقه؛ استنادا ً إلى بيانات قضائية وإدارية دقيقة.