النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط سبل حماية المال العام

التقى المستشار النائب العام كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول اللقاء نتائج وقف أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وأثر استبدال هذا الأسلوب بالعطاء العام بالنسبة لانتظام صرف المال العام في الوجه المخصص له.

كما طُرِح في اللقاء الملاحظات المسجلة حول نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات.

واستعراض وجهات النظر حول التدابير الممكن تخطيطها إزاء أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع النفط، وأوجه الضرر الذي تلحقه بالمال العام والمصلحة العامة.