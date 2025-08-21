النيابة العامة تتخذ إجراءات حازمة ضد شخص ارتكب سلوكاً عنيفاً

أجرت النيابة العامة تحقيقات عاجلة بشأن سلوك عنيف نُشر علانية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمن تسجيلات مرئية أفعالاً مخالفة للشرع والقانون والإنسانية، تمثلت في استهزاء الجاني بالمجني عليهم، وإغرائهم بحيوان مفترس، وهو أسد، ما أدى إلى إثارة الرعب في نفوس الضحايا والمشاهدين.

وأوضحت النيابة أن السلوك يعكس استهتاراً بأرواح الآخرين وعدم مراعاة الآثار الضارة على الضحايا، مع انتهاك صارخ للمعايير القانونية والأخلاقية.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بالبحث عن الجاني، الذي كان حائزاً للحيوان المفترس ومحرّضاً عليه، حيث تم ضبطه وإحضاره للتحقيق. وخلال التحقيق، استجوبته النيابة وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، مع تنفيذ أحكام غيابية سابقة أدانته بسلب الحرية لفترات وصلت إلى 14 سنة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المجتمع وضمان محاسبة كل من ينتهك القانون ويتسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر، مشددة على عدم التساهل مع أي سلوك عنيف أو مسيء.