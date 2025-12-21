النيابة العامة تتخذ إجراءات صارمة لحماية «بيانات المواطنة»

أعلن مكتب النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة آثار تزوير بيانات ضمن منظومة الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني زمزم.

وأوضح المكتب أن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة مكتب المحامي العام – مصراتة، كشفت وجود قيودات عائلية مزورة مكّنت ثلاثمائة وستة وعشرين شخصًا من الحصول على أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة بالمخالفة للواقع القانوني.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، جرى إصدار أوامر بوقف الأرقام الوطنية محل التدقيق، والشروع في تقويم وتصحيح المستخرجات الرسمية المبنية على القيودات العائلية المزورة، إضافة إلى توجيه أمر بضبط مسؤول المكتب وإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأشار المكتب إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية السجل المدني، وصون سلامة البيانات المرتبطة بالرقم الوطني، وضمان عدم استغلال الوثائق الرسمية على نحو يمس الحقوق العامة والخاصة.