النيابة العامة تتدخل لحماية «الصحة العامة والبيئة»

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس ثلاثة موظفين على ذمة التحقيق، بعد ثبوت مخالفاتهم لمقتضيات المصلحة العامة أثناء استلامهم مبيدات كيميائية مخصصة لمكافحة الجراد الصحراوي، رغم انتهاء صلاحيتها منذ عام 2007.

وأفادت تحقيقات نيابة مكافحة الفساد-طرابلس بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي استلمت، سنة 2025، ألفي لتر من المبيدات دون الالتزام بالإجراءات الجمركية المعمول بها، ودون عرضها على الجهات المختصة بالفحص والإصحاح.

وأوضحت التحقيقات أن التعامل مع المبيدات من دون إجراءات السلامة تسبب في مخاطر بيئية عالية، لا سيما عند محاولة التخلص منها بطريقة غير آمنة ومكلفة، ما يعكس إهمالاً جسيمًا في حماية الصحة العامة والبيئة.