النيابة العامة تحبس أفراد عصابة إجرامية قامت بحجز مهاجرين

أعلن مكتب النائب العام، أن “مأموري فرع جهاز البحث الجنائي– الواحات، الاستدلال حول واقعة حجز حرية مائتين وثلاثة وستين مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية الصومال؛ ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية إرتريا؛ وأسفرت إجراءات الاستدلال عن تعيين محل حجز حرية الضحايا؛ ثم أفضى التتبع إلى ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم موضوع الملاحقة”.

ووفق البيان، “باتصال نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، أجرى وكيل النيابة، تحقيقاً، قاده إلى إثبات انخراط المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية، وارتكاب واقعات اتجار بالبشر؛ وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع فدية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم”.

النيابة العامة تأمر بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها حجز حرية مهاجرين غير شرعيين. تولى مأمورو فرع جهاز البحث… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٢٥