النيابة العامة تحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبساً احتياطيا بعد استكمال التحقيقات في التهم الموجه إليه.

وقال مكتب النائب العام في بلاغ، إن وكيل النيابة العامة استجوب المعني حول ارتكابه جرائم التسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات.