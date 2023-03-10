النيابة العامة تحبس شخصين بتهمة خطف فتاة

أعلن مكتب النائب العام، عن حبس شخصين احتياطياً، بتهمة خطف فتاة عشرينية وتصويرها عارية بمدينة مصراتة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن ذلك يأتي بعد أن ذاع عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ملابسات واقعة خطف فتاة عشرينية؛ شرقي مدينة مصراتة؛ وتعمد الاحتفاظ بها؛ وإرغامها على خلع ملابسها؛ ثم تصويرها عارية.

وعلى إثر ذلك، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور، بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وتعيين المظنون بارتكابهم الواقعة وتتبعهم؛ وتحديد محل وجود المجني عليها؛ فأخذ منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص الضحية؛ فترتَّب عن ذلك إظهار بيانات المشتبهين؛ ثم وصول أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة إلى اثنين منهم.

وبذلك تولى وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية؛ مهمة استجوابهما؛ ثم أمر بحبسهما احتياطياً؛ واتخذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.