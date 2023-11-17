النيابة العامة تحبس عميد بلدية سلوق

أعلن مكتب النائب العام، حبس عميد بلدية سلوق، احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة فساد.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد بحث وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي؛ مجالات التقارير التي انطوت على شواهد إساءة عميد البلدية لسلطة الوظيفة الموكلة إليه؛ فبَانَ للباحث اتجاه إرادة المسؤول إلى الاستيلاء على مبلغ 929,767 ألف دينار؛ وتحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثـمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها.

وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة القضية.