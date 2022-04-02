النيابة العامة تحبس متهمين في اختلاس أموال مخصصة للنازحين

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين في اختلاس مبالغ مالية مخصصة للعائلات النازحة من مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد تولت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ مباشرة التحقيق في واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية المصروفة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين القاطنين جنوبي مدينة طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة 2019 وما بعدها.

وأسفرت جملة الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة عن إثبات واقع الاستيلاء على مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار؛ من قِبل عميد البلدية السابق؛ والمراقب المالي المشرف على الحسابات؛ فضلاً عن رد جزءً من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وبذلك انتهى المحقق إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ كان أخصها الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.