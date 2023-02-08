النيابة العامة تحبس متهم بالاعتداء بالضرب على رجل مرور

أمرت النيابة العامة بحبس متهم أتى سلوكاً أساء إلى كرامة أحد أعضاء هيئة الشرطة، حيث قام أحد منتسبي الوحدات العسكرية بالاعتداء بالضرب على رجل مرور تابع لقسم المرور والترخيص ترهونة.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ مساء اليوم الأربعاء، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ الظروف الملابسة لواقعة الاعتداء على رجل المرور، المنسوب إلى قسم المرور والتراخيص ترهونة.

واستدل المحقق على اتجاه إرادة أحد منسوبي الوحدات العسكرية إلى ارتكاب ممارسة خاطئة؛ بتعمده ضرب المجني عليه؛ وإهانته أثناء تأدية وظيفته؛ فأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

وفي وقت سابق، استقبل مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عضو هيئة الشرطة “ن.ض عياد النعاجي” بديوان الوزارة في طرابلس، بعد أن تم إحالة محضر الواقعة لمكتب النائب العام، والتواصل مع أمر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة، والذي أبدى استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، وبادر بتسليم وإحالة المسؤول على الواقعة لمكتب النائب العام لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية.

وأكدت وزارة الداخلية على سيادة القانون وإن الجميع تحت طائلته، كما طالبت الوزارة باحترام رجل الشرطة وتقديم كافة الدعم له نظير الجهود التي يقوم بها للمحافظة على الأمن والاستقرار.