النيابة العامة تحبس مسؤولين بـ«نقابة الخبازين» في زليتن

أعلنت النيابة العامة مباشرتها تحريك الدعوى العمومية ضد مجموعة جديدة من المتورطين في وقائع تهريب المحروقات، وذلك على خلفية التحقيق مع مسؤول نقابة الخبازين في بلدية زليتن.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تسلّم المسؤول نحو ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف لتر من وقود الديزل، خصصت لتأمين احتياجات المخابز في الفترة الممتدة من أبريل 2024 حتى يوليو 2025، لكنه أخلّ بواجباته وتصرف في نصف الكمية لصالح جماعات تمتهن تهريب المحروقات.

وبعد استجواب مسؤول النقابة والمسؤول عن النقل، أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في هذه الوقائع وفقًا للقانون.