النيابة العامة تحبس 3 متهمين بتهمة «إساءة إدارة الأموال الحكومية»

أعلن مكتب النائب العام بحبس مدير سابق للشؤون الإدارية والمالية؛ ومراجع داخلي سابق ومراقب مالي سابق في وزارة الإسكان والمرافق.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أحال ديوان المحاسبة تقريراً تناول نتائج فحص الإجراءات المالية المتعلقة بعقود أبرمتها الوزارة مع أدوات تنفيذ خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2020.

وبحسب مكتب النائب العام، أجرى رئيس النيابة بمكتب النائب العام تحقيقاً أكد فيه صحة إساءة إدارة العمل الموكل إلى المتهمين، بتعمدهم صرف ثمانية ملايين وخمسين ألف دينار دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق.