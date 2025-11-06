النيابة العامة تحرك الدعوى ضد ثلاثة من منسوبي جهاز حماية الآداب العامة بتهم متعلقة بالإدارة الأمنية

باشرت سلطة التحقيق إجراءات الدعوى العمومية ضد ثلاثة من منسوبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية في جهاز حماية الآداب العامة، وذلك على خلفية ارتكابهم واقعة تعذيب أسفرت عن وفاة المواطن محمد عون خليفة.

وفي إطار التحقيقات التي أجراها مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تبين أن الضحية تعرض لأساليب تعذيب قاسية تسببت له في إصابات جسدية مباشرة أدت إلى وفاته أثناء وجوده في نظارة الإدارة. وبعد إجراء التحقيقات، تم تحديد نسبة المسؤولية عن وفاة الضحية على ثلاثة من منسوبي الإدارة.

وعلى ضوء ذلك، قررت سلطة التحقيق استجواب المتهمين وصدرت الأوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.