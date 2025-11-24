تفكيك شبكة تهريب لـ«تهريب المهاجرين» بين القره بوللي وزوارة والزاوية

أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية ضد أفراد تشكيل عصابي تورطوا في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة عبر البحر.

وجاء ذلك بعد استنادها إلى معلومات من إدارة المهام الخاصة حول عمليات استيراد قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين من شواطئ القره بوللي، زوارة، الزاوية، إلى شمال البحر المتوسط.

وأشرفت النيابة العامة على عملية تفتيش تمكنت من خلالها إدارة المهام الخاصة من ضبط قوارب محملة داخل 59 حاوية شحن بحرية، كانت واردة إلى ميناء مصراتة.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط اثنين من أفراد التنظيم، اللذين اعترفا بأنهم استوردوا 200 قارب استخدمت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين منذ بداية عام 2023.