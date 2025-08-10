بعد مخالفة محطة وقود بالقرة بوللي.. النيابة تأمر بتوفير الوقود فوراً للمواطنين

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في مخالفة عدد من أدوات توزيع المحروقات للتشريعات المنظمة لنشاط التسويق، وذلك عقب ورود تقرير كشف عن امتناع مفوض محطة وقود تابعة لشركة خدمات الطرق السريعة رقم (59) بمنطقة القره بوللي عن تسويق الحصة المخصصة من وقود البنزين، مما تسبب في الإضرار بحق السكان في الحصول على مصادر الطاقة.

وفي استجابة فورية، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع المحطة، حيث تمّت معاينة كمية الوقود المتوفرة، والتأكد من وجود الحصة المخزنة دون توزيع.

وعلى إثر ذلك، أُصدر توجيه إلى منسوبي جهاز الحرس البلدي بإتاحة الوقود للمواطنين بشكل فوري، كما تم الاستماع إلى أقوال مفوض محطة التوزيع، الذي تم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لضمان عدالة توزيع الوقود، والتصدي لأي ممارسات تضر بمصالح المواطنين، أو تعرقل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.