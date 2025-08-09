النيابة العامة تحيل مسؤولي «مصرف الصحاري» للمحاكمة بتهم تلاعب مالي

أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية ضد مساعد مدير عام مصرف الصحاري للشؤون المالية، ومسؤولي المحاسبة والمراجعة، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية بالمصرف، على خلفية مخالفات مالية جسيمة.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات تناولت تقريراً كشف عن انحراف القوائم المالية التي توضح أداء المصرف خلال السنة المالية 2023، حيث تبين تسجيل أرباح غير حقيقية في قائمة المركز المالي، وسداد ضرائب عنها، ما أدى إلى حجب خسائر سابقة.

وأشارت إلى أن هذه المخالفات تسببت في إلحاق ضرر بالمصرف بلغت قيمته خمسة عشر مليوناً وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرين ديناراً، مؤكدة إصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطياً وإحالتهم إلى القضاء للفصل في القضية.