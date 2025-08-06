النيابة العامة تختتم موسماً تدريبياً دولياً لتأهيل وكلائها في مصر

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام موسم أنشطته التدريبية لهذا العام، وذلك ضمن برنامج التعاون الفني القائم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في المملكة وجمهورية مصر العربية.

وقد جاء هذا النشاط في سياق الخطة التدريبية للعام القضائي 2024–2025، حيث أوفد المركز المجموعة الثالثة من وكلاء النائب العام إلى جمهورية مصر العربية، وعددهم اثنان وعشرون عضواً، شاركوا في حلقات عمل تخصصية اختتمت اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

وتركزت هذه الحلقات على تطوير مهارات المشاركين في مجالات التواصل والتعامل وفق القواعد والمعايير المعترف بها دولياً، وذلك دعماً لقدراتهم المهنية، وتعزيزاً لدور النيابة العامة في الانخراط الفاعل بالمجالات الإقليمية والدولية، عبر تفعيل آليات التعاون الدولي في القضايا الجنائية، والمشاركة في المحافل المهنية والعلمية ذات الصلة.