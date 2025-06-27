النيابة العامة ترفع دعوى ضد تشكيل عصابي تورّط في تهريب كميات ضخمة من المخدرات

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن مباشرتها إقامة الدعوى الجنائية ضد تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة متهمين، على خلفية تورطهم في جلب وتهريب كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل البلاد.

وذكرت النيابة أنها استكملت إجراءات التحقيق في القضية، استنادًا إلى نتائج الاستدلال التي قدّمها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي كشفت عن قيام أفراد التشكيل بتهريب ما يقارب 100 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، و35 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و680 ألف قرص من مؤثر “روج”.

وأوضحت النيابة أن المواد المحظورة تم دسها داخل مركبات آلية أُرسلت إلى ليبيا من مملكة بلجيكا، في محاولة لتمويه عمليات التهريب.

وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى العمومية في مواجهة ثلاثة متهمين محبوسين احتياطيًا، فيما تواصل السلطات القضائية متابعة القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.