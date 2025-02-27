النيابة العامة تشكّل «أمانة استشارية» للمساعدة بالتحقيق بأسباب حدوث حرائق الأصابعة

أعلنت النيابة العامة أنها تبحث أسباب الحرائق في بعض منازل سكان بلدية الأصابعة، ومنطقة الهيرة.

وقال بيان النائب العام أنه “في إطار التحقيق الابتدائي، أصدر النائب العام قراراً بتكليف أمانة استشارية من اِختصاصيّي ِالهيئة الليبية للبحث العلمي؛ لمساندة عمل هيئة التحقيق في مجالاته المتصلة بعلم الحرائق”.

وتابع البيان “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمعية الاستشاريين، انتقالاً إلى الأماكن التي شهدت الحوادث، لغرض فهم طبيعة الحرائق، وتعيين عناصر التفاعل التي أدت إلى حدوثها”.