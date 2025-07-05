النيابة العامة تضبط شبكة تزوير «الهوية الوطنية» وتلاحق المتهمين

أعلنت النيابة العامة مباشرتها إجراءات الدعوى الجنائية ضد أربعة وافدين، انتظموا في تشكيل عصابي تعمّد أفراده تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختص باشر التحقيق في ملابسات الواقعة، استناداً إلى استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تآمر ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المغربية، ووافد من جمهورية تشاد، على إدراج ستين رقماً وطنياً لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية بهدف استغلال الحقوق القانونية المترتبة على صفة المواطنة.

وبعد استجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت تعليماتها بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم للعدالة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة وصون الهوية الوطنية ومنظومات الدولة السيادية من أي عبث أو اختراق.